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bayram harçlığı tazminatı artırır

BAYRAM HARÇLIĞI TAZMİNATI ARTIRIR

Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor. Sürekli ödemeler tazminata ekleniyor. Brüt 3 bin lira maaşlı bir çalışanın 10 yıllık tazminatı 8 bin TL artıyor

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:43
Puan Ver : Bayram Harçlığı Tazminatı Artırır(10/10)7


Yarından itibaren Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar çalışma hayatı açısından da özel günler. Çalışanların büyük kısmı bu günlerde tatil yaparken bir kesim de çalışmak zorunda kalıyor. Bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde, söz konusu günlerde çalışılması için işverence işçinin onayının alınması gerekir. Bayramda çalışmayan işçiye o günlerin parası kesinti olmadan ödenir. Çalışma olursa ekstradan bir yevmiye daha verilir. Böylece bayram günü alınan ücret iki katına çıkar.



HER GÜNE İKİ YEVMİYE

Örneğin maaşı 1.500 lira olan bir işçiye 3 gün bayramda çalışırsa ay sonunda 1.500 lira maaşının yanında 150 lira da mesai parası veriliyor. Bunun dışında işçilere bayram ikramiyesi ya da bayram harçlığı adı altında ödemeler de yapılıyor. Bu çalışmalarla ödenen harçlık ve ikramiyeler prime esas kazanç kapsamında sigorta primi kesintilerine tabi oluyor ve bordroda gösteriliyor.

Ödenen ikramiye ve harçlıklarla fazla çalışmaların kıdem tazminatı hesabında da kullanılması mümkündür. Bunlar eğer düzenli olarak yapılıyorsa, yani o işyerinde her yıl bayramlarda yarım maaş ikramiye veriliyorsa bu ödenen paralar işçinin toplam kazançlarına katılacaktır. Zaten sözleşmelerde bu hususlar yazılmışsa bu ödemeler ve bayram çalışmaları süreklilik gösteriyor demektir. Kıdem tazminatının hesabında kullanılan brüt ücrete bunlar eklenerek giydirilmiş haliyle miktar bulunuyor.



Kıdem tazminatı çalışana sürekli ödenen tüm ücretler giydirilmiş maaşa dahil edilerek hesaplanıyor. Böylece çalışanın brüt maaşı yükseliyor. Kıdem tazminatından sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bayram  Harçlığı  Tazminatı  Artırır    haber

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