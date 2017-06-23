BAYRAM İKRAMLARINDA FAZLA ISRAR SAĞLIĞA ZARARLI!
Ramazan ayı boyunca ve sonrasında gelen bayramda, beslenme alışkanlıklarımızda birçok değişiklik yaşanıyor. İşte bayramı sağlıklı geçirmenin ve sağlık sorunlarından uzak kalmanın yolları...
Ramazan Bayramı ve sonrasında beslenme düzenimiz değişime uğruyor ve yemek tüketiminde artış yaşıyoruz. İkramlar, davetler ve tatil nedeniyle geç saatlerde ve yüklü yapılan kahvaltılar aşırı ve dengesiz beslenmeye yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Sevil Şan, bu yanlıştan kaçınılarak vücuda birden yüklenilmemesi ve vücudun yavaş yavaş eski alışkanlıklarına döndürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ceyda Erenoğlu, HT Magazin'deki köşesinde Ramazan Bayramı sofralarıyla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini işledi.
‘TERCİHLERİMİZE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'
Uzman Diyetisyen Sevil Şan “Bayramlarda yapılan yemeklerin içeriğine, ikramlıklarımıza, ziyaret ettiğimiz kişilerde neyi ne kadar tercih edeceğimize çok dikkat etmeliyiz” diyor ve ekliyor...
“Bayram sofralarımızı oluşturan yağlı ve ağır yiyecekler, şerbetli hamur tatlıları, yağ içeriği yüksek çikolata gibi gıdalar başta sindirim sistemi olmak üzere tansiyon düzensizlikleri, kalp rahatsızlıkları, şeker yükselmesi türü birçok sıkıntıya yol açabiliyor.",
"Diyabet, yüksek tansiyon, mide ve bağırsak ile böbrek hastalıkları olanlar ve yaşlılar daha fazla risk taşıyor.”
"HAFİF VE SAĞLIKLI YİYECEKLER HAZIRLAYIN"
Türk mutfağının zenginliği misafirperverlikle birleşince kişinin sağlığı farkında olmadan tehlikeye girebiliyor.
Lezzetli olduğu kadar sağlıklı ve hafif yiyecekler hazırlamanın da mümkün olduğu belirtiliyor.
kaynak:habertürk
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