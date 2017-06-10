

Yoğun kış sezonu, erken rezervasyonun getirdiği satın alma alışkanlığı ve okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl Ramazan bayramı için otobüs biletleri erken bitti. Uçak biletlerinin de yüzde 90'ının satıldığı belirtilirken, yolcu talebinin devam ettiği vurgulanıyor. Yoğun talep karşısında otobüs firmaları ek seferler çıkarmaya hazırlanıyor. Şehirlerarası otobüslerle 12 milyon kişinin seyahate çıkacağı bayramda 6.5 milyon kişi uçak, 600 bin kişi de trenle yolculuk yapacak. Toplam 19 milyon kişinin yolculuk yapacağı bayramda, ulaştırma sektöründe 2 milyar TL'lik hacim oluşacak.







2 MİLYON KİŞİLİK EK SEFER







Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bu bayramda önceki yıllara oranla daha büyük bir yoğunluk olduğunu söyledi. Yıldırım, "20- 24 Haziran arasında biletlerin yüzde 100'ü, okulların tatile girdiği 16-20 Haziran tarihlerinde ise yüzde 90'ı satıldı. Uçaklarda da durum benzer bir seyir gösteriyor" dedi. Ulaştırma Bakanlığı'nın, D2 ve B2 belgeli araçlara bayram süresince tarifeli sefer yapmaları için izin verdiğini belirten Yıldırım, bayram haftasında 2 milyon kişilik ek sefer yapılacağını kaydetti. Otobüs biletlerinin yüzde 65'inin tatil yörelerine satıldığını aktaran Yıldırım, "İç turizmi hareketlendirmek için yapılan kampanyalar ciddi sonuç veriyor" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet