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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK ?


BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK ?
Tarih : 20 Haziran 2017, 11:18
Puan Ver : Bayramda Hava Nasıl Olacak ?(10/10)9


Ramazan Bayramına sayılı günler kala Meteoroloji'den müthiş bir haber geldi. Serin ve yağışlı hava doğuya doğru kayıyor ve yavaş yavaş yurdu terk ediyor.

Sıcaklıklar ise 10 derece birden artıyor. Özellikle çarşamba gününden itibaren özelenen yaz mevsimine hazır olun.



Meteoroloji'nin sitesinde ise bugünkü hava durumuna ilişkin şu bilgiler yer alıyor:



Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Aksaray, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler hava durumu raporlarına çevrildi. Meteoroloji'nin en yetkili ağızlarından biri olan Mehmet Latif Gültekin beklenen tahminlere ilişkin konuştu.



Çarşamba gününden itibaren güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklıklar ise 10 derece birden artacak. Hafta sonu Antalya 37, İzmir 35 dereceyi görecek. İstanbul'da sıcaklık 30 derecelerde olacak.



 



kaynak:internethaber








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