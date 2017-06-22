Aziz Yıldırım'dan Kombineleri Patlatacak Transfer!
Emre Mor'un Menajeri Türkiye'de!
Abd'de Katledilen Müslüman Genç Kız İçin Binlerce Kişi Toplandı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 45 Doların Altına Düştü
Dolar 3.53 Seviyesinde
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Bahçeli Adaleti Savunuyorsa Buyursun Gelsin
İzmir'de Nato'ya Ait Askeri Arazinin Yanında Patlama!
Yotaphone 3'ün Fiyatı Açıklandı
Zte Nubia M2 Play Tanıtıldı
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Spider-Man Homecoming Sanal Gerçeklik Deneyimi Geliyor!
Kırmızı Htc U11 Satışa Çıkıyor
Dünyada Kaç Kişi Cep Telefonu Kullanıyor?
Atari'den Yeni Oyun Konsolu Geliyor
Muğla'da Şüpheli Araç Alarmı!
Makyajlar Yapıldı! Berna Mı Güzel, Sabriye Mi?
Bayramda, Kalp Sağlığınız İçin Önleminizi Alın
Menez Resmen Antalya'da
Transfer Harekatı

bayramda, kalp sağlığınız için önleminizi alın

BAYRAMDA, KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN ÖNLEMİNİZİ ALIN

Yaklaşan bayram öncesi uzmanlardan art arda beslenme uyarıları geliyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Bayramda, Kalp Sağlığınız İçin Önleminizi Alın(8/10)6


Yaklaşan bayram öncesi uzmanlardan art arda beslenme uyarıları geliyor. 17 saatlik oruç süresinin ardından normal yemek düzenine geçişte dikkatli olunması gerektiğini söyleyen diyetisyeni Merve Saatçi, "Bayramda aşırı miktarda yemek yemek, kilo artışına yol açacağı gibi kalp sağlığını da olumsuz etkiler"



Saatçi şu önerilerde bulunuyor...



Öğün aralarını en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenleyin. Küçük tabaklar kullanmak hem midenizi hem gözünüzü doyurur diyor.



Şekerli besinlerin hızlı acıktırdığını ve şişmanlattığını unutmayın. Bayram ziyaretleri öncesinde hafif bir yemek, ikramlarda daha kontrollü davranmanıza yardımcı olacaktır.



Kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı günde 4-5 porsiyon sebze-meyve tüketin.



Çay, kahve, meşrubatı abartmayın, günde 8-10 bardak su için. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bayramda  Kalp  Sağlığınız  İçin  Önleminizi  Alın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER