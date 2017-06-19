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BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA: 36 'KARA NOKTA'YA DİKKAT!


BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA: 36 'KARA NOKTA'YA DİKKAT!
Tarih : 19 Haziran 2017, 16:37
Puan Ver : Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!(10/10)8


İŞTE O 36 KARA NOKTA!



1. Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi

2. Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi

3. Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi

4. Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi

5. Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi

6. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi

7. Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi

8. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2

9. Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi

10. Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi

11. Bolu Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi

12. Bolu Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi

13. Bursa Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi

14. Edirne İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi

15. İstanbul Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi

16. İstanbul Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – esenler Mevkisi

17. İstanbul İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi

18. İstanbul Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi

19. İstanbul Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi

20. İstanbul Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi

21. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi

22. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi

23. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi

24. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi

25. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi

26. Konya karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)

27. Manisa Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi

28. Sakarya Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi

29. Samsun Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)

30. Samsun Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi

31. Aksaray Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi

32. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi

33. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi

34. Yalova Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi

35. Düzce Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi

36. Düzce Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi



 



kaynak:milliyet








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