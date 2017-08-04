BAYRAMİÇ'TE SARIKLI-SAKALLI POLİS ŞAŞKINLIĞI! KAYMAKAM ANINDA AÇIĞA ALDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sakal uzatıp başında sarıkla dolaşan polis memuru Kuraner Erbaş, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kuraner Erbaş'ın bir süredir sarık takıp, cübbe giymesi ve sakallarını uzatması nedeniyle amirleri, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için kontrolünün yapılması amacıyla, Çanakkale'ye gönderilmesini kararlaştırdı. Kuraner Erbaş, kendisinin kullandığı resmi ekip otosuyla, yanında başka bir polis memuru bulunduğu halde görev bahanesiyle Çanakkale'ye gönderildi.
155 POLİS İMDAT'A İHBAR EDİLDİ
Yolda uzun sakalı ve sarığıyla dikkati çeken Kuraner Erbaş'ı, resmi polis otosunu kullanırken gören bir vatandaş, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, ihbarda bulundu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda Kuraner Erbaş'ın içinde bulunduğu ekip otosunu durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş'ın polis memuru olduğu anlaşıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Bayramiç Kaymakamlığı'nı bilgilendirdi.
KAYMAKAM AÇIĞA ALDI
Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, hakkında bir süre önce soruşturma başlatılan polis memuru Kuraner Erbaş'ı, açığa aldı. Kendüzler, polis memurunun akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için Çanakkale'ye adli kontrole götürülürken bu olayın yaşandığını doğruladı.
Polis Kuraner Erbaş da Facebook'taki sayfasında, açığa alınmasını "Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur." paylaşımında bulundu.
Cübbe giyip sarık takan, sakal uzatan polis memuru Kuraner Erbaş'ın 5 ay önce İstanbul'dan Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu ve burada MOBESE sistemini takip görevinin verildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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