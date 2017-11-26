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Bayrampaşa'da İş Hanının Merdiven Boşluğunda Yanmış Ceset Bulundu

BAYRAMPAŞA'DA İŞ HANININ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YANMIŞ CESET BULUNDU

İstanbul Bayrampaşa'da iş hanına gelen işçi, merdiven boşluğunda yanmış ceset buldu. İşçi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Tarih : 26 Kasım 2017, 18:00
Puan Ver : Bayrampaşa'da İş Hanının Merdiven Boşluğunda Yanmış Ceset Bulundu(5/10)1

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir iş hanına sabah saatlerinde gelen işçilerden Galip Topçu, atölyenin kapısının önünde ve merdivenlerde kurum gördü. Topçu, 3. kat merdivenlerinden yukarı doğru çıkınca bir erkek cesediyle karşılaştı

ÖLEN KİŞİNİN YANINDA BONZAİ BULUNDU

Topçu'nun bildirmesi üzerine iş hanına gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, şahsın yakınında bonzai diye tabir edilen uyuşturucu maddesi buldu. Şahsın ısınmak için ateş yaktığı, daha sonra uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendinden geçtiği sırada tutuşarak yandığı düşünülüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yanmış ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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