BAYRAMPAŞA'DA LÜKS OTELDE YANGIN PANİĞİ
İstanbul Bayrampaşa'da saat 05.30 sıralarında lüks bir otelde yangın çıktı.. İddialara göre otelin jeneratör kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede jeneratör bölümünün bir kısmını kapladı.
OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine Bayrampaşa başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi üzerine otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.YANGIN 1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın otele sıçramadan söndürüldü. Otelin bahçesinde bekleyen otel müşterileri yangın söndükten sonra otele geri döndü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi! Bazı Vapur Seferleri İptal
- Lokantada Tüp Patladı, Bina Yerle Bir Oldu
- Pkk'lı Teröristler, Karakola Malzeme Taşıyan Tır'ı Ateşe Verdi!
- Protokoldeki Kavganın Ardından Ordu Emniyet Müdürü Görevden Alınmayı İstedi
- Başbakan Yıldırım, Alman Şirket Yöneticileriyle Bir Araya Gelecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı
- Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
- Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
- Alman Ordusuna Ait Askeri Helikopter Düştü
- Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar