Bayrampaşa'da Lüks Otelde Yangın Paniği
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BAYRAMPAŞA'DA LÜKS OTELDE YANGIN PANİĞİ


Bayrampaşa'da Lüks Otelde Yangın Paniği
Tarih : 27 Temmuz 2017, 08:50
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İstanbul Bayrampaşa'da saat 05.30 sıralarında lüks bir otelde yangın çıktı.. İddialara göre otelin jeneratör kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede jeneratör bölümünün bir kısmını kapladı.

OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine Bayrampaşa başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesi üzerine otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.YANGIN 1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın otele sıçramadan söndürüldü. Otelin bahçesinde bekleyen otel müşterileri yangın söndükten sonra otele geri döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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