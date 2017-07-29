BAYRAMPAŞA'DA TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! ÇUVALIN İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
İstanbul Bayrampaşa'da, sokak kenarında çöplerin içindeki bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinde kimlik çıkmayan cesedi çöpe bırakanı arıyor.
KAĞIT TOPLAYICISI BULDU, ESNAF POLİSE HABER VERDİ
Olay, Yenidoğan Mahallesi Caner Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, bir kağıt toplayıcısı çöplerin yanına atılmış beyaz çuvalın içinde bir erkek cesedi buldu. Sabah iş yerini açan esnaflar da durumu fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KİMLİK ÇIKMADI! NE DARP İZİ VAR, NE KESİK
Olay yerine gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak cesedi inceledi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kim tarafından bırakıldığını bulmak için çevrede arama çalışmaları başlattı. Polisin, cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadığı öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Çevredeki esnaf, sabah işe geldiklerinde cesedi fark edip durumu hemen polis ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Polis ekiplerinin, incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kaynak: haberinburada
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