Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
Lucescu: Artık Antrenör Olmak İstemiyorum
İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır
Abd'nin Rusya, İran Ve Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı; Türk Akımı Projesini Tehlikeye Sokabilir
Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı
Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
Bakan Soylu'dan 81 İle Talimat Gitti! Resmi Plakalı Araçlara Ceza Geliyor
Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti
Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
Fenerbahçe Asbaşkanı: Fatih Terim'in Tazminatının Takipçisiyiz
Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı
Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü
Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu

BAYRAMPAŞA'DA TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! ÇUVALIN İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU


Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu
Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu(10/10)6

İstanbul Bayrampaşa'da, sokak kenarında çöplerin içindeki bir çuvalın içinde erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinde kimlik çıkmayan cesedi çöpe bırakanı arıyor.

KAĞIT TOPLAYICISI BULDU, ESNAF POLİSE HABER VERDİ

Olay, Yenidoğan Mahallesi Caner Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, bir kağıt toplayıcısı çöplerin yanına atılmış beyaz çuvalın içinde bir erkek cesedi buldu. Sabah iş yerini açan esnaflar da durumu fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİK ÇIKMADI! NE DARP İZİ VAR, NE KESİK

Olay yerine gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak cesedi inceledi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kim tarafından bırakıldığını bulmak için çevrede arama çalışmaları başlattı. Polisin, cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Çevredeki esnaf, sabah işe geldiklerinde cesedi fark edip durumu hemen polis ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Polis ekiplerinin, incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayrampaşa  Da  Tüyler  Ürperten  Olay  Çuvalın  İçinde  Erkek  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER