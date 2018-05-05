BAZI ALKOLLÜ İÇECEKLERE VERGİ ZAMMI GELİRKEN TAPU HARCI DA DEĞİŞTİ
Son Dakika! Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Ayrıca tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15'e düştü.
Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı.
Kaynak: haberinburada
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