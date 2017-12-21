Tekstil, oyuncak ve ayakkabı sektörlerinin aralarında bulunduğu bazı sektörlerde ürünlerde kullanılan kimyasallara kısıtlama getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın sorumluluğundaki ürün grupları açısından piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dayanak oluşturan tehlikeli kimyasal maddelere ilişkin kısıtlamaların AB Tüzüğü'nde belirtilen kimyasal mevzuatıyla uyumlu hale getirildiği belirtildi.

KISITLAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Açıklamada, ilgili yönetmelik hükümlerinin birçok tüketici ürününü ilgilendiren tehlikeli kimyasal kısıtlamalarının mevzuatın amaçları doğrultusunda etkin uygulanabilmesini temin amacıyla ayrıntılı düzenlendiği ve başlıca 66 grup altında toplanabilecek kısıtlama hükümlerini öngördüğü kaydedildi.İlgili yönetmelik kapsamında kısıtlanmış ve yasaklanmış madde ve madde gruplarının denetim ve yaptırımı için Bakanlığın yetkili olduğunun da ayrıca hüküm altına alındığı ifade edilen açıklamada, bu düzenlemelerden önemli bir kısmının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.Açıklamaya göre tekstil ürünleri, ayakkabılar ve deri ürünlerinde krom VI, DMF, PAH, organokalay bileşikleri ve kurşun kısıtlandı.

YAPILAN DİĞER KISITLAMALAR

Oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde ftalat, benzen ve PAH kısıtlanırken yapıştırıcı ve sprey boyalarda toluen denetim kapsamına alındı.

Oda spreyleri ve koku gidericilerde 1,4 diklorobenzenin kısıtlanacağı, çocukların ağızlarına alabileceği her tür üründe kurşunla ilgili denetimlerin yapılacağı hükme bağlandı.Takı, saat ve aksesuarlarda nikel, kadmiyum, Krom VI, PAH ve kurşun kısıtlaması yer alırken deterjanlarda nonil fenolün yanı sıra benzen, kloroform ve kloretilen bileşikleri, (2-metoksietoksi) etanol kısıtlandı.Tüm plastik ürünlerde kadmiyum, çocuk bakım ve kullanım ürünlerinde fitalat ve organokalay bileşiklerinin yanı sıra PAH kısıtlama kapsamına alındı.

PİYASA DENETİMİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Öte yandan, deterjan ve temizlik ürünleri, hava aromatize edici ürünler, hijyenik pedler ve çocuk bezleri için Bakanlığa bildirim zorunluluğu kaldırılarak, AB ülkelerinde olduğu gibi bu ürünlerin piyasa denetimine ağırlık verilecek.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin yapıldığı İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) kapsamına tablet bilgisayar kılıfı, cep telefonu ve tablet bilgisayar ekran koruma filmi alınarak, imitasyon takı eşyaları ve kol saatlerinde kurşuna ilişkin kimyasal kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: haberinburada