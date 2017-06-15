

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Destici, siyasi partilerin kongrelerden sonra birbirlerine "hayırlı olsun" dediklerini belirterek, "Biz de bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek bir hayırlı olsun görüşmesi gerçekleştirdik. Her zamanki gibi sıcak, samimi bir ortamda görüşme yapıldı" dedi.







Destici, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini belirten Destici, "Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ve partili cumhurbaşkanlığı konusunu konuştuk. Cumhurbaşkanı, kongrede bütün delegelerin teveccühü ile genel başkan seçildi. Biz de BBP olarak, biliyorsunuz partiler arası bu tür diyaloglar vardır. Partiler, kongrelerden sonra birbirlerine 'hayırlı olsun' derler. Biz de bu anlamda sayın cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek bir hayırlı olsun görüşmesi gerçekleştirdik. Her zamanki gibi sıcak, samimi bir ortamda görüşme yapıldı" dedi.







kaynak:haberler