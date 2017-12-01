BDDK, BANK OF CHİNA TURKEY'İN LİSANSINI ONAYLADI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank of China Turkey'in bankacılık lisansını onayladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "BDDK olarak Bank of China Turkey AŞ'nin bankacılık lisansını onayladık. Bankaya daha önce kuruluş izni verilmişti. Şimdi ise lisans verildi. Bank of China Turkey AŞ, artık resmen yarından itibaren bankacılık işlemlerine başlayabilir" dedi.
"SPEKÜLASYONLAR BOŞA ÇIKTI"
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sistemi üzerinde yapılan spekülasyonlar ve algı operasyonları dünyanın en büyük bankalarından birinin ülkemizde faaliyete geçmesiyle tekrar boşa çıktı." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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