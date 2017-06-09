Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre, bankaların açacakları şubeleri en...



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre, bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu.







BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.







kaynak:hürriyet