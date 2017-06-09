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bddk'dan bankalarla ilgili önemli karar

BDDK'DAN BANKALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre, bankaların açacakları şubeleri en...

Tarih : 09 Haziran 2017, 11:55
Puan Ver : Bddk'dan Bankalarla İlgili Önemli Karar(8/10)6


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre, bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden kuruma bildirmeleri ve yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbest oldu.



BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



 



kaynak:hürriyet








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