BDDK'NIN BOŞ BULUNAN 4 ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, boş bulunan 4 üyeliğine atama yapıldı.
Haziran ayından beri boş bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliklerine atamalar yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, BDDK üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş atandı.
GÖREV DAĞILIMI
Fatih Rüştü Karakaş, Muhiddin Gülal'dan boşalan üyeliğin kalan süresi için görev yapacak. Yakup Asarkaya ise BDDK ikinci başkanı olacak.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, BDDK'ya üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak" demişti.
Kaynak: haberinburada
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