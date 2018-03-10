BEBEĞE KAN DONDURAN İŞKENCE! CEZASI ANINDA KESİLDİ
Suudi Arabistan'da yeni doğan bir bebeğin ensesini ve alnını elleriyle sıkıştırıp eğlenen hemşireler, hastane yönetimi tarafından görevden alındı.
Yeni doğan bir bebeğin ensesini ve alnını elleriyle sıkıştıran bir hemşireyi yansıtan görüntüler, sosyal medyaya sızdı. Seslerin de yansıdığı videoda, hemşirenin meslektaşları, bu insanlık dışı uygulamaya müdahale etmek yerine arkada kıkır kıkır gülerken duyuluyor.
HEMŞİRELER GÖREVDEN ALINDI
Hastane tarafından yapılan inceleme sonucu hemşirelerin bulunduğu ve derhal görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.
BİR DAHA HEMŞİRELİK YAPAMAYACAKLAR
İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan haberde, adı anılmayan hemşirelerin lisanslarının iptal edildiği ve herhangi bir hastanede bir daha görevlerini ifa edemeyecekleri vurgulandı.
BEBEĞİN AİLESİ GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA ŞOK YAŞADI
Habere göre; görüntüler, bebeğin idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süre zarfında çekildi.
Bebeğin babası ise Suudi medyasına verdiği demeçte, görüntüler karşısında şoke olduklarını ve dehşete düştüklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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