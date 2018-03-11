Adana'da elektrikli bisikletle giderken bir kişinin tekme atması sonucu kucağındaki 2 aylık bebeği düşerek hayatını kaybeden Suriyeli Zeynep Mahruk'un 15 yaşında evlendiği, 3 bebeğinin karnında öldüğü ortaya çıktı. Anne, kızının önce mezarına bakamazken, sonra toprağını sevip ağladı.

ESMA BEBEK CANİNİN ATTIĞI TEKMEYLE ÖLMÜŞTÜ

Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan ve sarhoş olan Abdülkerim Başak (19) ailesiyle akraba ziyaretinden dönen ve yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'un (23) kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı. Kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisikletin arkasında oturan Muhammed El Mansur'un eşi Zeynep Mahruk (19), kucağındaki 2 aylık bebeği Esma El Mansur ile birlikte yola savruldu. Abdülkerim Başak, baba Muhammed El Mansur'un tepki göstermesi üzerine arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken, düşme anında başı asfalta çarpınca ağır yaralanan minik bebek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbeye bağlı beyin travması geçirdiği belirlenen Esma bebek, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

ANNE MİNİK YAVRUSUNUN ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI

Polis, minik Esma'nın ölümüne neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışırken, acılı aile yavrularını Küçük Oba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verdi. Anne Zeynep Mahruk, minik yavrusunun ölümüne inanamadığı için cenaze törenine katılamadı. Cinayet masası dedektifleri, 55 güvenlik kamerasını inceleyerek, katil zanlısı Abdülkerim Başak'ı kısa sürede yakaladı. Başak, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

KIZININ MEZARINA 8 GÜN SONRA GİDEBİLDİ

Bisikletten düştükten 2 gün sonra yaşam savaşını kaybeden minik Esma, 4 Mart günü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak anne Mahruk henüz iki aylık olan kızını toprağa vermenin acısına dayanamayarak mezarına gidemedi. Kızının ölümünü ancak bir hafta sonra kabullenen anne, eşinin akrabasıyla Küçükoba Mezarlığına gitti. Ancak mezara gelince de kızının toprağa gömüldüğü yere bir süre bakamayıp gözyaşlarına boğuldu. Anne yavaş yavaş kendini toparlayıp mezara bakıp dua etti. Daha sonra da kızının küçük mezarındaki toprağını seven anne, gözyaşlarına boğuldu.

ÇOCUK GELİN OLDU, 3 BEBEĞİ DE KARNINDA ÖLDÜ

Bir magandanın tekme atmasıyla 2 aylık bebeğini kaybeden Mahruk'un Suriye'nin Halep kentinde 4 yıl önce 15 yaşında Muhammet El Mansur ile evlendiği, bu evlilikten 3 kez hamile kaldığı ancak bebeklerin 2-3 aylıkken anne karnında öldüğü ortaya çıktı. Mahruk'un 1 yıl önce pasaport ile Türkiye'ye Kilis'ten giriş yaptığı, kocasının da kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Adana'ya geldikleri ve Mahruk'un burada hamile kalarak minik Esma'yı doktor kontrolünde karnında ölmeden doğum yapabildiği öğrenildi.

"ÇOCUĞUM ZATEN DOKTOR KONTROLÜNDE OLDU"

Türkiye'ye geldikten sonra da Adana'ya yerleşen çiftten kocanın bulduğu işlerde çalıştığı ancak çok az para kazandığı için ev kiralayamadıkları, her gün bir başkasının evinde kaldıkları ortaya çıktı. Çok zor bir hayat yaşadıklarını anlatan Mahruk, "4 gün bir akrabamızda 3 gün diğer akrabamızda kalıyoruz. Eşim çok zor iş buluyor. Daha önce de 3 defa hamile kaldım. Onlar karnımda öldü bu 4'üncü çocuğumdu. Bu çocuğum da zaten doktor kontrolünde oldu, biz onun için çok zaman bekledik ve kaybettik çok kötü bir duygu. 3 bebeğimin ardından 4. bebeğim dünyaya geldiğinde çok mutlu olmuştuk. Yaşadığımız olay çok kötü bir şey" dedi. Mahruk, "O tekme atan kişi benim yavrumu benden aldı. Yavrumun öldüğüne inanamıyorum. Tek tesellim katilin yakalanması" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada