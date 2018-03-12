Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu
Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız
Altınordu, Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor
Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur
Afrin'den Acı Haber! Cinderes'te Bir Askerimiz Şehit Oldu
Ankaragücü'nden, İstanbul'da Kritik 3 Paun
Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
Türkiye Ve Abd Münbiç Müzakerelerinde Belli Noktaya Geldi
Slaven Bilic'in Yardımcısından Sürpriz İmza!
Abd'den Yeni Suriye Teklifi! İlk Karar Kağıt Üzerinde Kalmıştı
İran'da Düşen Uçakla İlgili Hükümet'ten İlk Açıklama!
Bursa'da Parkta Gondol Devrildi, Suya Kapılan 5 Kişi Kayboldu
Jose Sosa'dan Mina Başaran Paylaşımı: Büyük Bir Şok Yaşadım
Lionel Carole İçin İlginç Yorum: 10 Yaşındaki Bir Çocuk Gibi
Dev Derbinin Oranları Belli Oldu! İşte Favori Takım
Elon Musk Yeni Bir Dünya Yaratıyor: Mars'ta Birçok İş Fırsatı Olacak
Yakalanacağını Anlayan Hırsız, İntihara Kalkıştı
Juventus'un Yıldızı Paulo Dybala Kadro Dışı Kaldı
Barcelona'nın Yıldızı Depresyona Girdi: Mutsuzum, Utanıyorum
Ankara'da Belediyenin Otoparkları 1 Tl Oldu

Bebeğine fazla gelen sütünü erkeklere satarak para kazanıyor

BEBEĞİNE FAZLA GELEN SÜTÜNÜ ERKEKLERE SATARAK PARA KAZANIYOR

İki çocuk annesi 24 yaşındaki kadın, kaslarını geliştirmek isteyen erkeklere fazla gelen sütünü satarak yüklü miktarda para kazanıyor.

Tarih : 12 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor(8/10)4

Kıbrıs'lı 24 yaşındaki Rafaela Lamprou isimli kadın, yedi ay önce oğlu Anjelo'yu doğurduktan sonra arta kalan sütünü vücut geliştiren kişilere satarak şimdiye kadar 25 bin TL para kazandı. Genç anne bu süreçte 500 litre süt sağarak sattı.

ÖNCE DİĞER ANNELERE VERMİŞ SONRA ERKEKLERE SATMAYA BAŞLAMIŞ

Anne, daha önce arta kalan sütünü saklama imkanı olmadığı için başka annelere verdiğini ama daha sonra erkeklerin gerek rejim için, gerekse vücut geliştirmek için sütünü talep etmeleri üzerine, sütünü erkeklere satmaya başladığını söyledi.

SÜTÜ ALANLAR TEST İSTİYOR

Rafaela, sütünü satmak için Facebook grubu kurduğunu, kendisinden süt talep eden kişilerin sigara ve alkol içmediğinden emin olmak için kendisini testten geçirdiklerini de söyledi. Eşi ve iki çocuğuyla beraber yaşayan kadın, her gün düzenli olarak sütünü müşterilerine gönderiyor.

EŞİ DE DESTEK VERİYOR

Rafaela günde yaklaşık 2 litre süt üretiyor. İlk başta bu fikir kendisine fazlasıyla garip gelmiş ama sonradan alışmış. Eşi de bu konuda Rafaela'ya destekçi oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bebeğine  Fazla  Gelen  Sütünü  Erkeklere  Satarak  Para  Kazanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER