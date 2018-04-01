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Bebeğini duvara vurarak öldürmüştü! O cani ile ilgili karar verildi

BEBEĞİNİ DUVARA VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ! O CANİ İLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5,5 aylık bebeğini duvara vurarak öldüren baba Ahmet Arslaner, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Bebeğini Duvara Vurarak Öldürmüştü! O Cani İle İlgili Karar Verildi(9/10)5

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5,5 aylık bebeği Hadi Arslaner'i duvara vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan baba Ahmet Arslaner, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Duruşmada olayın kazayla olduğunu ve çok acı çektiğini ileri süren Arslaner, "Eylemi kasten işlemedim, taksirle olan bir olay. Vicdanım rahat; ama kaza sonucu da olsa bu olay nedeniyle baba olarak çok pişmanım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat'ta meydana gelen olayda boşanmalarına rağmen birlikte yaşayan Ahmet Arslaner ile N.Ç., rahatsızlanan 5,5 aylık bebekleri Hadi Arslaner'i Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudunda darp izine rastlanınca olay, polise bildirildi. Polis, anne N.Ç. ve baba Ahmet Arslaner'i gözaltına aldı. Olay sırasında evde olmadığını belirten anne N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet Arslaner ise emniyetteki ifadesinde ve adliyedeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Olay günü alkollü olduğunu dile getiren baba Arslaner, ağlamaya başlayan bebeğini susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Bebekte rahatsızlık belirtileri başlayınca annesini çağırdığını ve Hadi'yi hastaneye götürdüklerini belirten Arslaner, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'ÇOK ACI ÇEKMEKTEYİM'

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ahmet Arslaner, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca da müdahil olunan davada sanık Arslaner, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesini reddederek, "Poliste verdiğim ifade, baskı altında alınmıştır. Mahkeme huzurunda verdiğim ifade doğrudur. Bu olay, kazayla olmuştur. Bunu yapabilecek bir insan değilim. Yaşadığım acıyı tarif edemem. Çok acı çekmekteyim" dedi.

'OLAYDA KASIT YOKTUR'

Sanık Arslaner'in avukatı da esasa dair savunmalarını yazılı olarak verdiklerini ve acı olayın 'ihmalkar davranış' nedeniyle olduğunu öne sürerek, "Olayda kasıt yoktur. Müvekkilimin kasten öldürme amacı yoktur. Biz beraat ya da tahliye talep etmiyoruz. Bu olay nedeniyle müvekkilim hakkında cezasızlık hali ve kanuni indirim talep ediyoruz" diye konuştu. Duruşmada savcı ise esas hakkında verdikleri görüş doğrultusunda sanığa 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

'EYLEMİ KASTEN İŞLEMEDİM, VİCDANIM RAHAT'

Son sözü sorulan Ahmet Arslaner, "Bu eylemi kasten işlemedim, taksirle olan bir olay. Bu nedenle vicdanım rahat; ama kaza sonucu da olsa bu olay nedeniyle bir baba olarak çok pişmanım. Takdirinize bırakıyorum" dedi.

CEZADA İNDİRİMİ YAPILMADI

Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Arslaner'i oğlu Hadi Arslaner'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Kararın itiraz yolunun açık olduğunu belirten heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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