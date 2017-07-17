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Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

BEBEĞİNİ SUSTURAMAYINCA ÖLDÜREN ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Adana 'da Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi(8/10)4

ADANA'da 33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞLAYAN BEBEĞİNİ SUSTURAMAYINCA BEBEĞİN AĞZINI VE BURNUNU KAPATTI

12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı. İddiaya göre anne Habibe Oğuz, bebeğine mama yedirip uyutmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu kez ağlamaya devam eden bebeğin ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağızını ve burnunu kapatan anne, bebeğin hareketsiz kaldığını fark edince öldüğünü anladı.

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ÜZERİNE BIÇAK KOYDUM, KAÇTIM"

Gözaltına alınan Habibe Oğuz, tutuklandığı nöbetçi mahkemede olayı şöyle anlattı:

"Bir anda sinirlerim bozuldu. Sussun diye ağzını ve burnunu kapattım. 10 dakika kadar öyle bekledim. Hareketsiz kaldığını gördüm. Sonra kendisine gelir diye bekledim. Mutfağa kahvaltı hazırlamak için gittim. Döndüğümde hareket etmediğini fark ettim. Öldüğünü anladım. Üzerine bıçak koyarak kaçtım, ablamın yanına gittim. Pişmanım."

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Habibe Oğuz hakkında kendini savunamayacak çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Oğuz, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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