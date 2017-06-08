Serebral palside risk faktörleri; prematüre doğum, çoğul gebelik, annenin beslenme bozukluğu, tansiyon ve şeker gibi sistemik hastalıklar, zor ve uzun doğum, travma, yüksek ateşli hastalıklar sayılabilir



Serebral palsi, gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasar sebebiyle meydana gelen hareket ve postürdeki ilerleyici olmayan motor kontrol ve postür bozukluğudur. İlerleyici olmamasına rağmen erken dönem tedaviye başlanmadığında hareket becerileri ve duruş kontrolünde bozukluklar ortaya çıkar. Genel olarak hareket becerilerindeki sorun olsa da bilişsel gelişimin de etkilendiği durumlar olabilir.



SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ



Başlıca risk faktörlerine bakıldığında; prematüre doğumlar, çoğul gebelikler, annenin beslenme bozukluğu, tansiyon ve şeker gibi sistemik hastalıklar, zor ve uzun doğum, travma, yüksek ateşli hastalıklar sayılabilir. Bobath terapisti- duyu bütünleme terapisti ve Uz. Fzt. İmran Erkanat Toylan sözlerine şöyle devam etti.



Serebral palsinin belirtileri en erken dönemde belirlenebilmektedir. Doğum öncesinde veya sonrasında olan sorunlar sebebi ile riskli bebek olarak görülen bebekler mutlaka psikomotor gelişimleri açısından takip edilmelidir. Çocuğun ilk 3 yaşına kadar görülebilmektedir. Erken dönem belirtileri:



● 2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması



● Çok ağlayan, sakinleştirilmesi zor olan, huzursuz bebekler,



● Doğduktan sonra emme ve yutkunma sorunları olan bebekler



● 4 aylıkken baş kontrolün olmaması



● 5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama



● 9 aylıkken desteksiz oturamama



● 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması



● 11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması



● 12 aylıkken emekleyememe



● 15 aylıkken 2 - 6 tek kelime söylememe



● 18 aylıkken bağımsız yürüyememe



● Bebekliğinden itibaren sert bacaklar, ayakta tutulduğunda bacakları çaprazlama



● Kendini beslemek ya da oyuncaklarla oynama için ellerini kullanmada güçlük, 1 yaşından önce el tercihinin olması



● Parmak ucu yürüme



● Denge ve koordinasyonda bozukluk



● Yürümede bozukluk







kaynak:habertürk