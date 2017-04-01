

İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni doğan bebeklerle aynı yatağı paylaşmak, daha çok ilk aylarda görülen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) tehlikesini artırabiliyor.







kaynak:sabah