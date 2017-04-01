Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi

bebeğinizle ilk 6 ay uyumayın

BEBEĞİNİZLE İLK 6 AY UYUMAYIN

İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:50
Puan Ver : Bebeğinizle İlk 6 Ay Uyumayın(5/10)5


İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni doğan bebeklerle aynı yatağı paylaşmak, daha çok ilk aylarda görülen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) tehlikesini artırabiliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bebeğinizle  İlk  6  Ay  Uyumayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER