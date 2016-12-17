

Bebeklerin cildi kurumaya çok müsaittir çünkü ilk aylarda yağ ve nem dengesi ve üretimi henüz tam kıvama gelmemiştir. Kuru cilt için bebeğinizin cildini nemlendirin ve yağlayın. İsilikse bebek cildinin ısınması ve ardından uygun bir şekilde terleyememesinden kaynaklanır. Bu durumda bebek çok giydirilmemelidir. Oluştuktan sonraysa sıvı pudra kullanılabilir.



Bebeğinizde doğum lekeleri olabilir. Boynun arkasında kızarıklık görebilirsiniz. Buna ‘leylek ısırığı' denir. Bunlar yüzeysel damar yumaklarıdır ve ince ciltte bulunan dolaşımı yansıtır. Bu kızarıklıklar aynı zamanda gözkapaklarında veya yüzde de görülebilir. Aylar ilerledikçe bebeğin cildi kalınlaşır ve biz artık bunları görmez hale geliriz. Bu durumda yapılacak bir şey yoktur.