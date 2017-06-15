Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

bebek ölümlerinin yüzde 33'ü akraba evliliğinden

BEBEK ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 33'Ü AKRABA EVLİLİĞİNDEN

Söyiler, ölen bebeklerinin yüzde 33'ünün ailelerinde akraba evliliği olduğunu söyledi

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:42
Puan Ver : Bebek Ölümlerinin Yüzde 33'ü Akraba Evliliğinden(10/10)7


Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Söyiler, 2016 yılında 99 bebeğin akraba evlilikleri sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bebek ölümleri istatistik bilgilerinde Bingöl'ün binde 18,2 ile ilk sırada yer aldığını anımsatan Söyiler, "2016 yılında TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında bizimde istemediğimiz bebek ölümleri gerçekleşmişti. Ölen bebeklerimizin annelerin yaş ortalamaları 28, annelerin yüzde 15'i gebelik açısından risk yaş grubunu taşımaktadır. Yani ya 18 yaşının altında ve yahut 35 yaşın üzerinde gebe kalmıştır. Yüzde 20'si de iki doğum arasında beklenen süre risk grubundadır. Yani bir anne adayı bir bebeği doğurmuşsa, ikinci bebeği doğurmak için iki yıl geçmesi gerekiyor ama bu gruptakiler genelde bir yıl sonra gebe kalmıştır. En önemli husus ölen bebeklerimizin yüzde 33'ünün ailelerinde akraba evliliği vardır. Bu çok büyük bir rakam ve bizdeki realite maalesef. Ölen bebeklerin yüzde 10'unda anne-baba kan uyuşmazlığı görüldü. Annelerimizin yüzde 56'sı ya ilkokul mezunu veyahut okuryazar değil" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bebek  Ölümlerinin  Yüzde  33  Ü  Akraba  Evliliğinden    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER