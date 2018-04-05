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Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti

BEBEK TRAFİĞİNDE SIKIŞIP KALAN ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN YARDIMINA İŞÇİLER YETİŞTİ

Bebek'te ters yönden gelen çöp kamyonu yüzünden trafikte zor anlar yaşayan Zehra Çilingiroğlu'nun yardımına temizlik işçileri yetişti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti(6/10)2

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek trafiğinde görüntülendi.

YARDIMINA TEMİZLİK İŞÇİLERİ YETİŞTİ

Aracıyla rampa yukarı hareket halinde olan Zehra Çilingiroğlu, ters yönden gelen çöp kamyonu yüzünden zor anlar yaşadı. Ehliyetini iki yıl önce alan Çilingiroğlu, geri manevra yapmakta zorlanınca yardımına temizlik isçileri yetişti.

5 DAKİKALIK UĞRAŞLA TRAFİK AÇILDI

"Gel abla gel. Arkası serbest" diyerek Çilingiroğlu'na yardımcı olan işçiler, 5 dakikalık uğraş sonrası trafiği açabildi.

Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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