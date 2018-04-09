BECERİKSİZ HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KASAYI AÇAMAYINCA KALDIRIMA BIRAKIP KAÇTI
Bursa'da hırsızlar, gece çaldıkları kasayı açamayınca kaldırıma bırakıp kaçtılar.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan bir araç bakım servisine giren hırsızlar, burada bulunan kasayı arabalarına yükleyerek kaçtı. Zanlılar çaldıkları kasayı bir süre açmayı denese de başarılı olamayınca, Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırıma bırakarak kaçtılar. Hırsızların battaniyeyle sardığı kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.
İÇİNDE MÜŞTERİ ÇEKLERİ VARDI
Kasanın araç servisi sahibi Metin A.'ya ait olduğu ve içinde şirkete dair evraklarla müşteri çekleri olduğu tespit edildi.
YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kasayı çalanların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar