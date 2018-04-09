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Beceriksiz Hırsızlar Çaldıkları Kasayı Açamayınca Kaldırıma Bırakıp Kaçtı

BECERİKSİZ HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KASAYI AÇAMAYINCA KALDIRIMA BIRAKIP KAÇTI

Bursa'da hırsızlar, gece çaldıkları kasayı açamayınca kaldırıma bırakıp kaçtılar.

Tarih : 09 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Beceriksiz Hırsızlar Çaldıkları Kasayı Açamayınca Kaldırıma Bırakıp Kaçtı(7/10)3

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan bir araç bakım servisine giren hırsızlar, burada bulunan kasayı arabalarına yükleyerek kaçtı. Zanlılar çaldıkları kasayı bir süre açmayı denese de başarılı olamayınca, Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırıma bırakarak kaçtılar. Hırsızların battaniyeyle sardığı kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

İÇİNDE MÜŞTERİ ÇEKLERİ VARDI

Kasanın araç servisi sahibi Metin A.'ya ait olduğu ve içinde şirkete dair evraklarla müşteri çekleri olduğu tespit edildi.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kasayı çalanların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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