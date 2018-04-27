BECKHAM'A KAFA TUTAN ESKİ MİLLİ YILDIZ MİLLETVEKİLİ OLACAK
Beşiktaş ve milli takımın unutulmaz isimlerinden Alpay Özalan 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'den aday adayı oldu.
Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.
REFERANDUMDA "EVET" DEMİŞTİ
Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Nisan referandumu öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Eskişehirspor'u çalıştırıyordu.
DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Alpay, Kadıköy'de İngiltere ile oynanan milli maçta, penaltı kaçıran dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'a yaptığı hareketle dünya gündemine oturmuştu.
Kaynak: CNN Türk
Kaynak: haberinburada
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