Telefon ile anket doldurdu, "bedava tatil kazandınız" denerek otele davet edildi. Tatil için otele gittiğinde ise işin rengi değişti. 30 bin TL'lik senete imza atmaktan son anda kurtuldu.

Yüzlerce odası bulunan bazı dev otellerin kış sezonunu garantiye almak üzerine geliştirdikleri devre mülk sisteminde son zamanlarda akıl almaz şekilde dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Özellikle Çanakkale- Balıkesir hattındaki bazı otellerde boy gösteren 'devre mülk çeteleri' bölgedeki güvenlik güçlerine bile 'pes' dedirtiyor. Göz göre göre "bedava tatil" yalanı ile tuzağa düşürülen vatandaş 10 ile 30 bin TL arasında satış senetlerine attığı imza ile kara kara düşünerek evinin yolunu tutarken, bölgede görev yapan karakol komutanı kendisine açılan şikayet telefonlarına verdiği cevapla vahim tabloyu gözler önüne seriyor.

TUZAK NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşın aklında yokken kendisini zorla devre mülk sahibi yapan dolandırıcılık sistemi tam anlamıyla şöyle işliyor. Otel yönetimleri tarafından anlaşılan satış ekipleri işe öncelikle üniversite öğrencisi kılığındaki primle çalışacak gençleri işe alarak başlıyor.

CEP HARÇLIĞI YALANI

Öğrenci kılığındaki yaşları 18 ile 25 yaş arası öncü grup telefonları ve adresleri önceden belirlenen vatandaşları sırayla arayarak üniversite öğrencisi olduklarını harçlıklarını çıkartmak için kendileri ile termal turizmine yönelik bir anket çalışması yapmak istediklerini belirtiyor. Kendilerine yöneltilen bu talebi masum bir üniversite öğrencisinin cep harçlığı için olduğunu düşünen vatandaş ise tereddütsüz anketi cevaplıyor ve dolandırıcılık tuzağının ilk adımına böylelikle düşmüş oluyor.

'HEDİYE TATİL' YALANI

Asıl tuzak ise anketin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra '2 gece 3 gün hediye tatil kazandınız' denilerek vatandaşa açılan telefon ile başlıyor. Tatili kabul eden vatandaşlar telefon görüşmesinin ardından ilk hafta sonu ücretsiz servisler ile jet hızıyla otellere taşınıyor.

YOĞUN MÜZİK İLE BASKI

Otellerde önceden hazırlanmış gösterişli ve yüksek sesli müziğin çalındığı salonlarda ağırlanan vatandaşlar bedava tatilin heyecanı ile kendilerine gösterilen masalarda yerlerini alıyor. Burada bin bir yalan ile vatandaşa devre mülkleri anlatmaya başlayan satış temsilcileri yüksek sesli müzik eşliğinde kurdukları yoğun baskı ile vatandaşlara 10 ile 30 bin TL arasında değişen ücretlerle devre mülk satışı gerçekleştiriyor.

Bulunduğu ortamın etkisiyle evrakları imzalayan vatandaş, kısa bir zaman sonra ne kadar büyük bir meblağın altına imza attığını fark edip itiraz etse bile iş işten geçmiş oluyor.

KABUL ETMEYENE ŞOKE EDEN KARŞILIK

Hediye tatil için geldiklerini, devre mülk almak istemediklerini belirten aileler ise firma yetkililerinin devre mülk satın almadıkları için hediye tatil vermeyeceklerini belirtmesi üzerine şoke oluyor. İtirazını yüksek sesle dile getirenler ise kalabalık bir grup ile korkutuluyor.

BİMER'E ŞİKAYET ETTİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devre mülk dolandırıcılarının tuzağına düşmekten son anda kurtulan Samet Tunçer başından geçenleri şu sözlerle anlatıyor;

"Beni arayan ve öğrenci olduğunu söyleyen kişi termal suların faydasının bilinilirliğini artırmak için bir anket düzenlediğini söyledi. Kültür Turizm Bakanlığının desteklediği bir proje olduğunu ve telefon numaralarını da operatörler yasal olarak verdiğini söyledi. Öğrenci olduğu için kabul ettim ve anketten sorular sordu cevapladım. Bu anket sonrası çekiliş yapılacağını ve 2 gece 3 günden oluşan bir konaklama hediyesi kazanacağımı söylediler. Cevapladım. Yaklaşık 1 hafta sonra aradılar ve kazandığımı söylediler. Yaklaşık 10 kişi ile birlikte termal otele gittik.

Her aile ile turizm öğrencisi olduklarını söyledikleri gençler ayrı ayrı ilgilendi. Bir takım sorular ve bir odada müdür dedikleri 4 kişinin oturduğu ve 10'a yakın masanın olduğu yüksek müzik sesinin olduğu ortamda kafa karıştıran sesle birlikte hızlı hızlı konuşarak anlattıkları karmakarışık şeylerle ikna etmeye çalıştılar. Hiçbir aile üyelik dedikleri devre mülkü almadı. Çıkışta ise 2 gece 3 günden oluşan hediyemizi istedik. Tatil hakkınız yok dediler.

156 Jandarma'yı arayarak dolandırıldığımızı söyledim. Telefonda görüştüğümüz komutan her gün aynı şikayeti aldıklarını ve inanılmaması gerektiğini söyleyerek şikayette bulunabileceğimi söyledi. Resepsiyonda duran kişilerde birkaç yere telefon ettiler. Otelin önüne 5-6 kişi geldi. Diğer aileler de korktu. Apar topar otelden ayrıldık. BİMER başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Balıkesir Valiliği'ne, Edremit Belediyesi'ne şikayet ettim. Gerekli soruşturma başlatıldı."

TÜKETİCİ BİRLİKLERİ UYARIYOR: GERİ ALABİLİRSİNİZ

Vatandaşı bedava tatil yalanı ile kandırıp zorla devre mülkü satışı yapan firmalara yönelik nasıl hareket edileceği ile ilgili uyarılarda bulunan tüketici birlikleri söz konusu durumla karşı karşıya kalan vatandaşların Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabileceğini, yapılan sözleşmenin de iptal edilerek verilen peşinatın geri alınabileceğini ifade ediyor.

14 GÜNDE CAYILABİLİYOR

Tüketici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabiliyor. Cayma bildiriminin noter aracılığı ile yapılması gerekiyor. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada