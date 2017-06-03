

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesinden ‘bedelli askerlik' sürprizi çıktı. Destici, Çankaya Köşkü'ndeki görüşmede, Sakarya'da ölen SMA hastası Eymen bebeği de gündeme getirerek, geliri, tedavisi çok pahalı olan SMA hastalarına verilmek üzere bedelli uygulamasının getirilmesini istedi.



İYİMSER OLDUĞUNU GÖRDÜM



Destici, görüşmenin ardından gazetecilerin, bedelli askerlik talebine Yıldırım'ın nasıl yanıt verdiği sorusuna, “Ben Sayın Başbakanın, eğer çıkarsa SMA hastalarına gönderilmesi konusunda iyimser olduğunu gördüm” dedi. Destici, Hürriyet'e de, “Aslında ilkesel olarak ben bedelli askerliğe karşıyım. Geliri SMA hastalarına verilmek üzere bu talepte bulundum. Ancak Sayın Başbakan'ın böyle bir karşıtlığı yok. ‘Belli bir kısmını da savunma sanayinde kullanmamız gerekir' dedi. Ben de Sayın Başbakan'ın bu cevabı nedeniyle iyimser olduğumu söyledim” açıklamasını yaptı.







Destici, bedelli talebinin nedenlerini de “Çok pahalı tedavisi olan bir hastalık. Kimse ilacına ulaşamadığı için hayatını kaybetmesin diye böyle bir talepte bulunduk. Sakarya'daki çocuğumuz tedavisi için 800 bin lira bulunamadığından yaşamını yitirdi. Bu da Türkiye için büyük ayıp. Türkiye'de 2 bin SMA hastası var. Bunların her birinin tedavi maliyeti 2 milyon lira, toplam 4 milyar liraya ihtiyaç var. Bu maliyet bedelli gelirinden çıkabilir” diye anlattı.







kaynak:hürriyet



