BEDELLİ TARTIŞMASINA AK PARTİ'Lİ ÜNAL SON NOKTAYI KOYDU!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik bekleyenlere kötü haberi verdi. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkabileceği yönündeki açıklamasının kişisel görüşü olduğunu belirterek "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.
BEDELLİ BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Ünal, "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna, bedelli bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi.
"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"
Başbakan Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe müspet bakıyorum" açıklamasını onun şahsi görüşü olarak yorumlayan Ünal "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsveç'ten Yıllar Sonra İtiraf! Tarifi Osmanlı'ya Sığınan Kral Almış
- Erdoğan Talimatı Vermişti! İthalatı Bitirecek Projeye Start Verildi
- Yazıcıoğlu'nun Koltuğu İçin İsmi Geçiyordu, İyi Parti'den Aday Oldu
- Öğretmen Adaylarına Müjde! 25 Bin Kişilik Kadro İçin Düğmeye Basıldı
- Cidde'de Kadınların Seyirci Olarak Katıldığı Güreş Müsabakası Suudi'leri Ayağa Kaldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar