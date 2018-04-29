CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik tartışmasına değinip, Başbakan Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

ANADOLU MEDYA ÇALIŞTAYINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Medya Buluşması başlıklı çalıştayın ikinci gününe katıldı.

"İSTİFA ETMESİ LAZIM AMA ETMİYOR"

Bugün iki yürütme organı var. Son günlerden örnek vereyim. Başbakan Binali Yıldırım soru üzerine 'bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü dedi ki 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. Biri kalkıp bunu söylerse koltuğu bırakmak gerekir. İstifa etmesi lazım ama etmiyor.

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Kaynak: haberinburada