BEDELLİ TARTIŞMASINA KILIÇDAROĞLU DA DAHİL OLDU!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bedelli tartışmasında partisiyle ayrı düşen Başbakan Yıldırım için "İstifa etmesi lazım ama etmiyor!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik tartışmasına değinip, Başbakan Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
ANADOLU MEDYA ÇALIŞTAYINA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Medya Buluşması başlıklı çalıştayın ikinci gününe katıldı.
"İSTİFA ETMESİ LAZIM AMA ETMİYOR"
Bugün iki yürütme organı var. Son günlerden örnek vereyim. Başbakan Binali Yıldırım soru üzerine 'bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü dedi ki 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. Biri kalkıp bunu söylerse koltuğu bırakmak gerekir. İstifa etmesi lazım ama etmiyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hastalığında Elini Bırakmayan Eski Eşiyle, Hastanede Yeniden Evlendi
- Macron Ve Trump'ın Diktiği Fidan Beyaz Saray'ın Bahçesinden Kaldırıldı
- Gençlerin Şakası Faciaya Sebep Oluyordu! O Anlar Kamerada
- Atatürk'ün ''kurtuluş Yolu'' Açık Hava Müzesi Oluyor
- 'cumhur İttifakı'nın Anketlerdeki Son Durumunu Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Dev Projede Sona Gelindi! Artık Taşkınlar Olmayacak
- Akın Akın Geldiler! Nisan Ayında 1 Milyon Barajı Aşıldı
- İstanbullulara Müjde! Dev Projenin Yüzde 90'ı Tamamlandı
- Nefesler Tutuldu! Zirvede 2 Milyar Liralık Dev Kapışma
- Çiftlik Bank'ın Karakutusu Kirli İşleri Anlattı: 322 Milyon Tl'lik Açığı Bitcoin'le Kapattık
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar