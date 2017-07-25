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Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış

BEDEN DİLİ ÖNEMLİ! BEYAZ SARAY'IN YENİ BASIN SÖZCÜSÜ DERSİNİ İYİ ÇALIŞMIŞ

Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Anthony Scaramucci, konuşmasında Donald Trump ile benzer el hareketleri yapınca ortaya bu görüntüler çıktı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış(5/10)1

Anthony Scaramucci'nin, ABD Başkanı Trump'a benzer el hareketleri, izleyenlere aynı ekipten beden dili eğitimi aldıklarını düşündürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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