Bedensel Engelliler İçin Tiyatro Düzenliyoruz Diyerek Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
Muharrem İnce: Gül İle Erdoğan Arasında Kalırsam Erdoğan'a Oy Veririm
Mhp, Seçim Sloganını Buldu: Cumhur İttifakı Millet Aklı
Napoli'nin 90'da Attığı Gol, Şehirde Deprem Etkisi Yarattı
Ysk Başkanı'ndan Seçim Takvimi Açıklaması Geldi
Canan Karatay'dan Ezber Bozan Bir Çıkış Daha: Meyve Suyunun Alkolden Farkı Yok
Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü Park Halindeki Araçları Biçti! Korku Dolu Anlar Kamerada
Uzun Zamandır Yan Yana Görüntülenmeyen Erdoğan İle Gül'ü Düğün Bir Araya Getirebilir
Aslı Enver, Murat Boz'un Annesini Ve Abisini Silemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbi Sonrası Kendi Doktoruna Gitmek İstemiş
Chp, 15 Vekilini İyi Parti'ye Gönderdi Ama İsimlerini Resmi Siteden Silmeyi Unuttu
Tosun'un Akıl Hocası Ünlü Televizyoncu Çıktı!
Gaspçı Dehşeti! Aracını Vermek İstemeyince Bıçaklanarak Öldürüldü
Uyuşturucu Arayan Polis Suikast Silahı Buldu
Büyük Heveslerle Açtığı Ekmek Teknesi, Yerle Bir Edildi
Onur Büyüktopçu Yeni Yaşını Duygusal Bir Paylaşımla Kutladı
Köpeğini Gezdiren Kadına Cinsel Organını Gösteren Sapığa Meydan Dayağı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. Yılı! Bin Anzak Şafağı Gözyaşlarıyla Bekledi
Trump'ın 1915 Olayları Açıklamasına Türkiye'den Sert Tepki: Reddediyoruz
10 Maddelik Uyum Paketi Meclis'ten Geçti! İşte Adaylık Şartları

Bedensel Engelliler için Tiyatro Düzenliyoruz Diyerek Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar

BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN TİYATRO DÜZENLİYORUZ DİYEREK YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Rize'de, bedensel engelliler yararına tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde boş salonla karşılaştı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Bedensel Engelliler İçin Tiyatro Düzenliyoruz Diyerek Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar(6/10)2

Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu.

SALON KAPISINDAN DÖNDÜLER

Satın aldıkları ve üzerinde 'Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz' yazılı biletlerle İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar böyle bir tiyatro oyunu olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine 'Dolandırıldık mı?' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTILAR"

Kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını ve çocuğu ile tiyatroya geldiğini anlatan Ayşe Yazıcı, "Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince bende hassas davranarak 2 bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık 'ilk bizden mi başladılar' diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, bizde geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar" dedi.

"BU HASSASİYETİ KULLANMALARI KÖTÜ"

Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu ise "Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü." diye konuştu.

"İNSANLARIN MANEVİ DUYGULARI İLE OYNADILAR"

İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı da gelenlere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi: "Burada herhangi bir tiyatro gösterisi yok. Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre 4 seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik 400 bilet satıldığını düşünürsek bin 600 bilet eder. Bu kadar insana bilet satıldı. İnsanların manevi duyguları ile oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bedensel  Engelliler  İçin  Tiyatro  Düzenliyoruz  Diyerek  Yüzlerce  Kişiyi  Dolandırdılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER