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behzat ç. yeniden başlıyor! ne zaman yayınlanacak?

BEHZAT Ç. YENİDEN BAŞLIYOR! NE ZAMAN YAYINLANACAK?

'Adı Efsane' dizisiyle yollarını ayıran Erdal Beşikçioğlu, müjdeyi verdi. 23 yaşındaki otizmli Çağrı adlı hayranını ziyeret eden Beşikçioğlu, "Behzat Ç."nin yeniden başlayacağını duyurdu. Bu haberin ardından sosyal medyada konuşulan iddia ise dizinin internette yayınlanacağı yönünde...

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:28
Puan Ver : Behzat Ç. Yeniden Başlıyor! Ne Zaman Yayınlanacak?(5/10)2


Bir dönem ekranlara damga vuran dizi “Behzat Ç.” ekranlara geri dönüyor. “Bir Deli'nin Hatıra Defteri” oyunu için Ankara'ya giden ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, oyun öncesi 23 yaşındaki otizmli Çağrı isimli hayranı ile bir araya geldi. Şarkı söyleyen ve müzik kulağı ile Güzel Sanatlar Lisesini kazanan ancak özel eğitim alması gerektiği için devam edemeyen Çağrı ile buluşan ünlü oyuncu, hayranına büyük müjdeyi verdi.



BEHZAT Ç. YENİDEN BAŞLIYOR



Çağrı'nın çok güzel bir müzik kulağının olduğunu belirten Beşikçioğlu, konseri olursa gelmek istediğinin belirtti. Kendisine bu denli hayran olan Çağrı'ya bir de müjdeli haber veren ünlü oyuncu, “Behzah Ç.”nin yeniden başlayacağı söyledi. Elinden hiç düşürmediği fotoğraflarını imzalayan Erdal Beşikçioğlu, Çağrı ile birlikte “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununda kullandıkları vince de birlikte binerek sahneyi selamladı.



 



kaynak:sözcü








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