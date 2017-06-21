Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur, Amerika tatilinde ikinci kez evlendi.



Tatil için gittikleri Amerika'da birbirinden renkli ve ilginç mekanları dolaşan Behzat Uygur ve eşinin son durağı Las Vegas oldu. Behzat Uygur, burada aşka gelerek evlilik tazeledi.



Çok sayıda evlendirme dairesini bünyesinde barındıran Las Vegas'ın bu özelliğinden istifade eden karı koca böylelikle ikinci kez evlenmiş oldu.



Behzat Uygur, bu romantik anı, instagram'da paylaştığı fotoğraf ve altına düştüğü "Las Vegas'a gelmişken 2.kez evlendik. Aile arasında bir düğün oldu karı koca biz katıldık” notuyla duyurdu.



Evliliklerinde 20 yılı geride bırakan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un 2 çocukları var.







kaynak:milliyet