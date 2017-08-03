Beın Sports, Ntv Ve Ntv Spor'da Görev Yapan Murat Caner'i Kadrosuna Kattı
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BeIN Sports, NTV ve NTV Spor'da Görev Yapan Murat Caner'i Kadrosuna Kattı

BEIN SPORTS, NTV VE NTV SPOR'DA GÖREV YAPAN MURAT CANER'İ KADROSUNA KATTI

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, İsmail Şenol, Emre Gönlüşen, Fuat Akdağ, Güntekin Onay ve Hakan Güleç'ten sonra uzun yıllar NTV Spor'da görev yapan Murat Caner'i de kadrosuna kattı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Beın Sports, Ntv Ve Ntv Spor'da Görev Yapan Murat Caner'i Kadrosuna Kattı(5/10)1

Yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya hız veren ve NTV bünyesine dahil edileceği söylenen NTV Spor'a yönelen beIN Sports, başarılı spiker Murat Caner'i de kadrosuna kattı.

19 yıldır NTV ve NTV Spor'da çalışan Caner, geçen sene NTV Spor'da yaşanan büyük işten çıkarma sürecinde NTV'nin haber kadrosuna kaydırılmıştı.

BİR YILDIR HABER BÖLÜMÜNDEYDİ

Yaklaşık 1 yıldır NTV Haber'de görev yapan Murat Caner, beIN Sports ile yeniden spora dönmüş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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