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Bekareti İçin Hollywood'tan Teklif Almıştı, Şok Gerçek Ortaya Çıktı
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Bekareti için Hollywood'tan teklif almıştı, şok gerçek ortaya çıktı

BEKARETİ İÇİN HOLLYWOOD'TAN TEKLİF ALMIŞTI, ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2016 yılında bir Alman web sayfasında açık artırmaya çıkardığı bekaretini 2 milyon sterline bir iş adamına satan 19 yaşındaki Romanyalı Aleexandra Kefren, her şeyin yalan olduğunu itiraf etti.

Tarih : 21 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Bekareti İçin Hollywood'tan Teklif Almıştı, Şok Gerçek Ortaya Çıktı(5/10)1

Aleexandra Kefren, sitenin basına çıkıp Hollywood yıldızlarının bile bekaretini satın almak için yüksek paralar verdiğini söylemesi için kendisine para verdiğini söyledi. Genç kadın zamanlar 18 yaşında olduğunu ve anne ve babasına daha iyi bir ev almak için bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

YÜZ BİNLERCE DOLAR VAADİYLE KIZLARI KANDIRMIŞLAR

İngiltere'de bir çok programa katılarak adını duyuran Kefren, sitenin başka kadınları da seks işçisi olarak kullanmak için kendisini kullandığını, genç kızların bu yolla yüz binlerce dolar kazanacaklarının reklamını yaparak onları kandırmaya çalıştığını söyledi.

"ÇOK ÜNLÜ OLACAKSIN" DEMİŞLER

Kefren, sosyal medya aracılığı ile bu siteye denk geldiğini, sitenin kendisine reklam için para teklif ettiğini ve teklifi kabul etmesi halinde dünyaca tanınan bir model olmasına yardımcı olacaklarını ve bunu ailesinin asla bilmeyeceğini söyledikleri belirtti.

AİLESİNİ VE ARKADAŞLARINI KAYBETTİ

Genç kız Hollywood yıldızlarından bekareti için çok büyük teklif geldiğini söyleyince uluslararası medyanın dikkatini çekti. Kefren, isminin duyulmasından sonra ailesini ve en yakın arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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