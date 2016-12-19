BEKİR BOZDAĞ'DAN SOSYAL MEDYA UYARISI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Her terör saldırısı karşısında, birliğimize ve kardeşlik hukukumuza daha fazla sahip çıkarak, teröre ve terör örgütlerine cevap vermeliyiz" dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bilgi, gerçek, sağduyu ve basiretten yoksun sosyal medya paylaşımlarını yaymayalım ve bunların bizi yönlendirmesine izin vermeyelim." uyarısında bulundu.
Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör, terör örgütleri ve terör saldırılarının hedeflerinden birinin de milletin birliğini bozmak ve aradaki kardeşlik hukukunu yok etmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Her terör saldırısı karşısında, birliğimize ve kardeşlik hukukumuza daha fazla sahip çıkarak, teröre ve terör örgütlerine cevap vermeliyiz. Terörün ve terör örgütlerinin istediği kaos, kargaşa, provokasyonlar ile terörün panzehiri birliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu korumaktır. Bilgi, gerçek, sağduyu ve basiretten yoksun sosyal medya paylaşımlarını yaymayalım ve bunların bizi yönlendirmesine izin vermeyelim."
kaynak:habertürk
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