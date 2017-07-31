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Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
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BEKİR İRTEGÜN'ÜN İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI


Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
Tarih : 31 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı(7/10)3

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Bekir İrtegün'ün nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İrtegün'ün ifadesine alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye önemli itiraflarda bulunduğu belirlendi. Samimi itiraflarda bulunan ve örgütle bağlantısına ilişkin birçok detay anlatan İrtegün'ün itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Bilindiği gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcıları örgüte ilişkin bilgi vermedikleri takdirde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Örgüte ilişkin itiraflarda bulunan kişiler ise Bekir İrtegün örneğinde olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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