Ceza yememek için yollarda bekleme yapan sürücüler, ceza almaktan kurtulmaya çalışıyor. Ancak bekleme yapmak ceza almamak için yeterli değil. Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan İzmir-Aydın otobanının çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Sürücüler yol boyunca hızlı gidip çıkış gişesine geldiklerinde belirlenen sürenin dolmasını bekliyorlar. Avukat Cevat Kazma, bu davranışın sürücüleri ceza yemekten kurtarmayacağını, otoyollarda belli aralıklarla bulunan kameralar ile de hız ölçümü yapıldığını söyledi.

"HIZ KAMERALARIYLA DA ÖLÇÜM YAPILIYOR"

Sürücülerin hızlı gidip çıkış gişesine gelmeden mola vererek belirlenen sürenin dolmasını beklemelerinin bir çözüm olmadığını belirten Avukat Cevat Kazma, hız koridorlarının yol boyunca yer alan kameralar ile de ölçümlendiğini vurguladı. Cevat Kazma, "Bu sistem devreye girdi diye EDS ve radarlar devre dışı kalmadı" uyarısında bulundu.

MESAFE-SÜRE KISTLAMALARINA DİKKAT

Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşanların 154 TL, yüzde 30'dan fazla aşanların ise 427 TL ceza ödeyeceğini belirten Cevat Kazma, sürücüleri HGS/OGS noktaları arasındaki mesafe ve süre bilgilerini dikkatli hesaplamaları konusunda uyardı. Örneğin, Avcılar - Mahmutbey gişeleri arasındaki mesafeyi 10 dakikadan ya da Mahmutbey - Edirne gişeleri arasındaki mesafeyi ise 1 saat 50 dk. dan daha kısa sürede tamamlayan sürücüler hız sınırını aşmış sayılacak.

Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında yeni uygulamanın başlandığını belirten Cevat Kazma, bu uygulamanın sürücülere ve yolculara güvenli bir şekilde seyahat imkânı sunduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada