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Beklenen kar İstanbul'u beyaza bürüdü

BEKLENEN KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi'ne koştu.

Tarih : 01 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Beklenen Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü(9/10)5

İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi'ne koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.

KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01: 00 itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."

ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ankara'da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları yollarda hazır bekletildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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