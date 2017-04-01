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bel ağrısı nasıl geçer?

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısından korunmak mümkün mü? sorularının yanıtını Türkiye Fizyoterapistler Derneği uzmanları verdi

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:38
Puan Ver : Bel Ağrısı Nasıl Geçer?(9/10)10



Toplumda yaygın görülen rahatsızlıklardan bel ağrısı, çoğu zaman ciddi bir sebepten kaynaklanmaz ve zamanla iyileşir. Rahatlamaya yardımcı olması için yapabileceğiniz çeşitli yöntemler var ancak kimi zaman ağrı çok uzun sürebilir veya geçtikten sonra geri gelebilir. Bu durumda bel ağrısından korunmak en doğru yol.




Peki bel ağrısından nasıl korunursunuz? Türkiye Fizyoterapistler Derneği, bel sağlığınızı korumaya yönelik yöntemleri sizler için sıraladı:




BEL AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPIN



“Genellikle incinme veya zorlama gibi nedenlerle ortaya çıkan bel ağrısının postür bozukluğu, travma, kireçlenme, bel fıtığı, osteoporoz, bacak eşitsizliği, düztabanlık gibi pek çok nedeni olabilir. Nadiren de olsa kanser gibi ciddi sebeplerden de kaynaklanabilir.



 



kaynak:habertürk











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