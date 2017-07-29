Isparta'nın Yalvaç İlçe Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü, önceki gün Pisidia Antiocheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında ilçe merkezindeki etkinliklere katılan esnafı ziyarete çıktı.

BAŞKANIN ÜZERİNE DIŞKI FIRLATTI

Başkan Tütüncü'nün gezisi sırasında yanına yaklaşan bir kişi, kase içinde getirdiği maddeyi başkanın üzerine doğru fırlattı. İnsan dışkısı olduğu anlaşılan maddeler Başkan Tütüncü'nün kıyafetlerine isabet ederken, ilçede annesiyle birlikte oturan Hasan Hüseyin Alipek olduğu tespit edilen saldırgan ise zabıta memurları ve yakındakiler tarafından etkisiz hale getirildi. Polis saldırganı gözaltına alırken, Başkan Tütüncü ise zabıta eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis merkezinde ifade veren Hasan Hüseyin Alipek, dün işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başkan Halil Hilmi Tütüncü saldırının ardından Alipek hakkında şikayetçi olurken, Alipek de kendisini tartakladığını öne sürdüğü zabıta memurlarından şikayetçi oldu.

"3 YILDIR EVİMİ LAĞIM SUYU BASIYOR"

Saldırıyı gerçekleştiren Hasan Hüseyin Alipek, 3 yıldır evinin bodrumunu lağım suyu bastığını, komşularından imza toplamak suretiyle başkandan soruna çözüm bulunmasını istediğini ancak sözlerine itibar edilmemesi üzerine saldırıyı yaptığını söyledi.

"AVRUPA'DA BÖYLE PROTESTOLAR ÇOK YAPILIYOR"

Alipek, "Sesimi duyurabilmek, isteklerimin yerine gelmesini sağlamak amacıyla böyle ilkel bir yol seçtim. 17 yıl Avrupa'da kaldım. Orada bu tür protestoları çok gördüm. Madem ben b.k içinde yaşamaya mecbur ediliyorum, Başkan Halil Hilmi Tütüncü de bu şekilde nasıl yaşanıyormuş görsün diye kendi dışkımı bir kaseye koyup, elime de eldiven geçirerek, pazar yerinde üzerine attım. Küfür etmedim, hakaret etmedim, fiziki saldırıda bulunmadım. Üstü başı pislendi. Bu sorun çözülmezse çözülünceye kadar aynı şekilde devam edeceğim" dedi.

"YILLARDIR BU SORUN ÇÖZÜLMEZ Mİ?"

Oturdukları apartmanın bodrum katına lağım suyu basmasına neden olan sorunun Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kanalizasyon rögarının çökmesinden kaynaklandığı iddia eden Alipek, "Bizim semtte çok sayıda hazır yemek fabrikası var, bir de tekstil atölyesi bulunuyor. Birinden iplik parçaları, yemek fabrikalarından yağ artıkları kanalizasyona atılınca, burada tıkanma meydana geliyor. Pislik oradan tepince bizim evden çıkıyor. Yıllardır bu sorun çözülmez mi?" diye konuştu.

"YİNE YAPARIM"

Konuyla ilgili başka kurumlara herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Alipek, şöyle dedi:

"Bu belediyenin görevidir ve yerine getirmek zorundadır. Bizim de insanca yaşama hakkımız var, neden başkalarına şikayet edeyim ki? Beni kimse azmettirmedi, azmettiremez. Kendi sorunumun çözümü için yaptım, yine yaparım. Toplantıda olsun, sokakta olsun bu sorun çözülünceye kadar aynısını yapmaya devam ederim. Savcı beye de 'protesto hakkımı kullandım' diye ifade verdim."

Kaynak: haberinburada