BELEDİYE BAŞKANINI SİLAHLA YARALAYAN SALDIRGAN İKİNCİ DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanını silahla vurarak yaralamaktan tutuklanan saldırgan, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi silahla vurarak yaralamaktan tutuklanan saldırgan yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTOMOBİLLE YAKLAŞIP SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ
2 Aralık'ta Yaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte evine girdiği sırada otomobille yaklaşan U.G. silahlı saldırıda bulundu. Silahtan çıkan mermilerden biri İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. Belediye başkanı yere yığılırken, saldırgan otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, sağlık ekipleri tarafından 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
VURAN KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ
Olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, şüpheli U.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Başkan İnce, gözaltına alınan U.G.'yi emniyette teşhis ederek, "Beni vuran kişinin o olduğuna eminim" dedi.
İKİNCİ DURUŞMADA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan U.G., bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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