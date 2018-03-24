BELEDİYE İŞÇİSİ, TEMİZLİK YAPTIĞI PARKTA BOMBA BULDU
Şanlıurfa'da parkı temizleyen belediye işçisi, yola tuzaklanmış bombayı fark etti. İşçi, parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştırıp polise haber verdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sonucu, yola tuzaklanan el yapımı parça tesirli bomba bulunarak, uzman ekipler tarafından imha edildi.
TEMİZLİK YAPARKEN BOMBAYI FARK ETTİ
Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti.
EYP FÜNYE İLE PATLATILARAK İMHA EDİLDİ
Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi.
POLİS BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATTI
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı. İmha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.
Kaynak: haberinburada
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