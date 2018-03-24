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Belediye Personelini Taşıyan Servis Otobüsü Eve Çarptı! 3 Yaralı

BELEDİYE PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ EVE ÇARPTI! 3 YARALI

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği personel servis otobüsü bir eve çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüste bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tarih : 24 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Belediye Personelini Taşıyan Servis Otobüsü Eve Çarptı! 3 Yaralı(5/10)1

İzmir Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda personel servisi olarak çalışan Müjdat İrgül (45) yönetimindeki ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak Umut Tengü'nün (33) yaşadığı eve çarptı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan İrgül'ü sıkıştığı yerden çıkardı.

KOLU KIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrgül'ün kolunun kırıldığını belirledi. İrgül ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yolcu konumunda bulunan 2 personelin tedavileri ise olay yerinde ayakta tamamlandı. Polis kazanın ardından soruşturma başlattı.

DEPREM OLDU ZANNETTİK

Otobüsün çarptığı evde yaşayan Umut Tengü, "Biz gece evde uyurken saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi.

BURADA KAZALAR OLUYOR

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Gönül Alyaz ise, "Yatarken bir gümbürtü geldi. Biz deprem oldu zannettik hemen uyandık. Kalktığımızda otobüsün buraya uçtuğunu gördük. Bu bir değil, iki değil. Her yağmur yağdığında burada kazalar oluyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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