Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Belediyenin kadrolu eşekleri tedavi için İstanbul'a gönderildi

BELEDİYENİN KADROLU EŞEKLERİ TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Umut" ve "Arap" adı verilen yaralı eşekler tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Tarih : 05 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Belediyenin Kadrolu Eşekleri Tedavi İçin İstanbul'a Gönderildi(9/10)5

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarını sürdürüyor. "Umut" ve "Arap" ile İstanbul'a doğru yola çıkan bir vatandaşın sahiplendiği "Boncuk" isimli eşek de diğerlerinin tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kontrolden geçirilecek.

ÜÇ EŞEK TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezindeki ikisi kazada yaralanan üç eşek tedavi ve kontrol amaçlı İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE TEDAVİ EDİLECEK

Karayolu ile İstanbul'a gönderilen eşeklerden, kazada yaralanan "Umut" ve "Arap" İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi edilecek. Bir vatandaşın sahiplendiği "Boncuk" ise aynı fakültede kontrolden geçirilecek.

"HER CANLI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin örnek çalışmalar yaptığını belirtti.

"Şehrimizdeki her canlı bizim için önemli. Özellikle sokakta yaşayan ve sahibi olmayan hayvanları daha çok önemsiyoruz." diyen Yaman, bu nedenle barınağı atıl durumdan modern bir merkeze dönüştürdüklerini vurguladı.

SON TEKNOLOJİ İLE HİZMET VERİLİYOR

Yaman, merkezde son teknoloji ile hizmet verildiğine işaret ederek, "Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla kısa sürede çevre illerden buraya sokak hayvanlarını kabul ettik." dedi.

"ÇEVRE İLLERDEN HAYVANLAR GELİYOR"

Merkezde görevli veteriner hekim Mehmet Ali Akın da yaralı eşeklerin İstanbul'da yapılacak tedavi sonrası sağlığına kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Hayvanların 30 saat sürmesi beklenen yolculuk esnasında 3 saatte bir dinlendirileceğini dile getiren Akın, "Merkezimize bütün çevre illerden hayvanlar geliyor. Kedi ve köpek gibi hayvanları son teknoloji ile tedavi ediyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Belediyenin  Kadrolu  Eşekleri  Tedavi  İçin  İstanbul  A  Gönderildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER