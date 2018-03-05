İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Umut" ve "Arap" adı verilen yaralı eşekler tedavi için İstanbul'a gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarını sürdürüyor. "Umut" ve "Arap" ile İstanbul'a doğru yola çıkan bir vatandaşın sahiplendiği "Boncuk" isimli eşek de diğerlerinin tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kontrolden geçirilecek.

ÜÇ EŞEK TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezindeki ikisi kazada yaralanan üç eşek tedavi ve kontrol amaçlı İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE TEDAVİ EDİLECEK

Karayolu ile İstanbul'a gönderilen eşeklerden, kazada yaralanan "Umut" ve "Arap" İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi edilecek. Bir vatandaşın sahiplendiği "Boncuk" ise aynı fakültede kontrolden geçirilecek.

"HER CANLI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin örnek çalışmalar yaptığını belirtti.

"Şehrimizdeki her canlı bizim için önemli. Özellikle sokakta yaşayan ve sahibi olmayan hayvanları daha çok önemsiyoruz." diyen Yaman, bu nedenle barınağı atıl durumdan modern bir merkeze dönüştürdüklerini vurguladı.

SON TEKNOLOJİ İLE HİZMET VERİLİYOR

Yaman, merkezde son teknoloji ile hizmet verildiğine işaret ederek, "Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla kısa sürede çevre illerden buraya sokak hayvanlarını kabul ettik." dedi.

"ÇEVRE İLLERDEN HAYVANLAR GELİYOR"

Merkezde görevli veteriner hekim Mehmet Ali Akın da yaralı eşeklerin İstanbul'da yapılacak tedavi sonrası sağlığına kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Hayvanların 30 saat sürmesi beklenen yolculuk esnasında 3 saatte bir dinlendirileceğini dile getiren Akın, "Merkezimize bütün çevre illerden hayvanlar geliyor. Kedi ve köpek gibi hayvanları son teknoloji ile tedavi ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada