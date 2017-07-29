BELEDİYENİN YAPTIĞI KAZI ÇALIŞMASINDA TOPRAĞIN ALTINDAN TARİH ÇIKTI
Kayseri'de belediye tarafından kazı yapılan alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen temel ortaya çıktı.
Kayseri'de belediyenin yaptığı kazı çalışmalarında toprağın altından resmen tarih fışkırdı. Belediye işçilerinin yaptığı çalışmada şans eseri bulunan yerleşim yerinin, Helenistik döneme ait olduğu tahmin ediliyor.
ARKEOLOGLAR TARAFINDAN İNCELENDİ
Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan kazıda işçiler, toprağın altında temel buldu. Arkeologlar tarafından incelenen temelin, Helenistik döneme ait olduğu düşünülüyor.
"ANADOLU 14 BİN YILLIK MEDENİYETLER COĞRAFYASIDIR"
Kazıda çalışmalar devam ederken, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, Anadolu'nun medeniyetler coğrafyası olduğunu kaydetti. Bulunan temel üzerinde incelemelerin devam ettiğini kaydeden Taymuş, "Bilindiği gibi Anadolu 14 bin yıllık bir medeniyetler coğrafyasıdır. Kayseri'de çok eski bir yerleşim alanıdır. MÖ. 2500 yılına dayanan bir geçmişi var. Geçen günlerde de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan bir kazıda da temel ortaya çıktı. Şu anda kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Temelin arkasında ne olduğu henüz belli değil. Temelin Helenistik döneme ait bir temel olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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