Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

BELGRAD ORMANI'NDA KRİZ!


BELGRAD ORMANI'NDA KRİZ!
Tarih : 25 Ocak 2017, 09:18
Puan Ver : Belgrad Ormanı'nda Kriz!(8/10)6


Sosyal medyada vatandaşlar son günlerde hep aynı soruyu soruyor: ‘Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?' Öyle ki Belgrad'a yolu düşenleri kırmızıyla işaretlendirilmiş ve numaralandırılmış ağaçlar karşılıyor. Böyle onlarca ağaç mevcut. Kuzey Ormanları Savunması ve bazı vatandaşlar işaretlemelerin İBB'nin Belgrad Ormanı'nın kalbinden geçecek ‘Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı' için yapıldığını ve ağaçların kesileceğini iddia ediyor.



‘İŞARETLER NEDEN KOYULDU?'



Vatandaşları ayağa kaldıran olay üzerine change.org'da konu hakkında imza kampanyası başlatıldı. 4 günde 8 bini aşkın imza alan proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi S. Tarık Balyalı ile CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi soru önergesi vererek, “Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli? Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var?” gibi sorular yönelterek İBB'den proje ile ilgili detaylı bilginin paylaşılmasını istedi. Projenin 13 Ocak'ta yapılması planlanan ihalesi 1 Şubat'a ertelenmişti. ‘Henüz ihalesi bile yapılmayan hat için çalışma mı yapılıyor?' sorusu gündeme gelince vatandaşlar sosyal medyada işaretlenen ağaçlar için tepki gösterdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Belgrad  Ormanı  Nda  Kriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER